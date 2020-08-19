МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Глава Минэнерго Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман призвал страны ОПЕК+ "не расслабляться": задача стабилизации мирового рынка нефти будет стоять перед альянсом до конца апреля 2022 года, а возможно, и дольше.

"У нас, действительно, есть основания испытывать удовлетворение от наших достижений. Но работу по-прежнему необходимо выполнять. И я призываю вас всех не расслабляться, не ослаблять усилия последних трех месяцев, потому что эта задача будет с нами до апреля 2022 года, а может, и дольше", — сказал он, выступая на заседании мониторингового комитета ОПЕК+.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее — на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.