МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают в среду вечером, в то время как инвесторы ожидают итогов заседания мониторингового комитета ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.26 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,51% — до 45,23 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,63% — до 42,62 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI тем временем дешевели на 0,42%, до 42,94 доллара за баррель.

В центре внимания инвесторов находится заседание мониторингового комитета ОПЕК+, которое проходит в эти часы. Саудовский министр, выступая на заседании, заявил, что задача стабилизации мирового рынка нефти будет стоять перед альянсом до конца апреля 2022 года, а возможно и дольше.

Тем временем, коммерческие запасы нефти в США снизились за неделю, завершившуюся 14 августа, на 1,6 миллиона баррелей, или на 0,3%, и составили 512,5 миллиона баррелей, хотя аналитики ждали более сильного снижения — на 2,7 миллиона баррелей.

Аналитики JBC Energy, чье мнение приводит агентство Рейтер, полагают, что "рынок еще не может поверить в необходимость роста цен", так как спрос на сырье по-прежнему невысок.