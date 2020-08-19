ДОХА, 19 авг /ПРАЙМ/. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман и премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми договорились о необходимости для всех стран-участниц соглашения ОПЕК+ выполнять взятые на себя обязательства, сообщило Саудовское агентство новостей SPA.

Наследный принц Саудовской Аравии и премьер Ирака в ходе телефонного разговора, который состоялся во время затянувшегося заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, обсудили усилия, прилагаемые для стабилизации мировых нефтяных рынков и восстановления на них баланса.

"В этой связи стороны подчеркнули важность приверженности всех стран-участниц соглашения ОПЕК+ реализации соглашения и согласованного механизма компенсации", — отмечается в сообщении.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае и июне, обязались компенсировать это в течение квартала. Среди них назывались Ирак, Казахстан, Нигерия, Ангола и Габон.