МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Россия в июне 2020 года сохранила второе место в мире по объему нефтедобычи с показателем в 8,376 миллиона баррелей в сутки, США сохранили мировое лидерство, а на третьем месте осталась Саудовская Аравия, свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI).

По данным JODI, добыча в РФ в июне опустилась к маю на 15 тысяч баррелей в день, или на 0,17%. США увеличили добычу на 9% по сравнению с предыдущим месяцем, до 10,897 миллиона баррелей нефти в сутки, оставшись крупнейшим нефтедобытчиком. Третье место заняла Саудовская Аравия с объемом добычи в 7,484 миллиона баррелей в сутки, что на 11,8% меньше к маю.

Экспорт нефти из Саудовской Аравии в июне упал в месячном выражении на 17,3%, до 4,98 миллиона баррелей в сутки, из США — на 5,9%, до 2,756 миллиона баррелей. Данные по России JODI не указывает. В мае РФ экспортировала 4,532 миллиона баррелей нефти в сутки, а в апреле — 5,345 миллиона, следует из данных организации.

Переработка на НПЗ США выросла в июне на 7% в сравнении с предыдущим месяцем, до 13,866 миллиона баррелей в сутки. В Саудовской Аравии нефтепереработка снизилась на 4,5%, до 1,842 миллиона баррелей в день. Переработка на НПЗ РФ выросла на 0,3% с уровня предыдущего месяца и составила 5,109 миллиона баррелей в сутки.