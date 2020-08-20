МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+, которые в мае-июле не полностью выполняли свои обязательства по сокращению добычи нефти, должны в августе-сентябре снизить добычу на дополнительные 2,31 миллиона баррелей в сутки для компенсации перепроизводства, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на внутренний отчет альянса.

"Некоторые члены ОПЕК+ должны сократить добычу на дополнительные 2,31 миллиона баррелей сутки, чтобы компенсировать свое перепроизводство. Переизбыток за период мая-июля должен быть компенсирован в августе-сентябре", — пишет агентство, ссылаясь на документ.

Как сообщает Рейтер, в отчете не указано, как именно должен распределяться данный объем. Однако в материале отмечается, что главными странами, не полностью выполнявшими свои обязательства в предыдущие месяцы, стали Ирак, Нигерия и даже ОАЭ, которые несмотря на дополнительное сокращение добычи в июне "задолжали" альянсу 50 тысяч баррелей в сутки за май-июль.

Что касается стран "не ОПЕК", то перепроизводство добычи нефти Россией и Казахстаном в мае-июле составило 280 и 190 тысяч баррелей в сутки, пишет агентство. Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак говорил, что Россия выполнила соглашение ОПЕК+ в мае на 96%, в июне — на 99%, а в июле — на 97%.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее — на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

ОПЕК+ в новом соглашении создал так называемый механизм компенсаций, в рамках которого не полностью выполнявшие свои обязательства страны должны до конца сентября компенсировать свое перепроизводство нефти. Как сообщил в среду мониторинговый комитет альянса (JMMC), соблюдение этого механизма не только справедливо, но и необходимо для устойчивого возвращения баланса на рынок.