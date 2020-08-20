МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. "Газпром нефть" и другие компании не согласны с предложениями Минфина о "донастройке" налога на дополнительный доход (НДД), дискуссия теперь будет вынесена на "более высокий уровень", заявил заместитель гендиректора по экономике и финансам "Газпром нефти" Алексей Янкевич в ходе телефонной конференции.

"Что касается предложений Минфина, мы с ними не согласны, мы достаточно четко выразили свою позицию, как нефтяные компании, было подписано соответствующее письмо. И сейчас, соответственно, дискуссия будет вынесена на более высокий уровень, и мы надеемся, что совместно с правительством мы найдем некое компромиссное решение, но я практически уверен, что это решение будет найдено. Но опять-таки, это пока предложение от Минфина, с которым компании категорически не согласны", — сказал Янкевич.

Газета "Коммерсант" в среду сообщила, что главы крупнейших российских нефтяных компаний пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на предложение Минфина изменить параметры НДД.

А в начале августа газета со ссылкой на источники писала, что Минфин разработал поправки о пересмотре параметров НДД в нефтяной отрасли, чтобы вернуть за три года около 200 миллиардов рублей, которые, по мнению министерства, бюджет недополучил в 2019 году от перешедших на этот налог месторождений. Как писало издание, законопроект ухудшает условия налога для всех групп месторождений, однако основные потери понесут "Газпром нефть" и "Роснефть".