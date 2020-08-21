МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Странам-участникам соглашения ОПЕК+ удалось значительно сократить добычу и предложение нефти на мировом рынке. Не все страны выполняют взятые на себя обязательства о сокращении добычи. Саудовская Аравия настаивает на соблюдении взятых обязательств в полном объеме.

Вторая волна коронавируса может негативно отразиться на восстановлении спроса на нефть. Bank of America прогнозирует рост цены на Brent до $60/барр. в первом квартале 2021 года.

Выполнили соглашение на 97%

Во время очередного заседания наблюдательного комитета ОПЕК+, которое состоялось в формате видеоконференции, министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Салман заявил, что соглашение о сокращении добычи в рамках ОПЕК+ выполнено в июле на 97%.

По оценкам экспертов ОПЕК, сейчас спрос на нефть составляет 90%, а к концу года вырастет до 97% от уровня до пандемии коронавируса.

Саудовский министр энергетики и его российский коллега Александр Новак также сообщили о восстановлении спроса и повышении нефтяных цен, но призвали участников соглашения ОПЕК+ к неуклонному соблюдению взятых обязательств по сокращению добычи.

Все участники заседания наблюдательного комитета согласились с необходимостью соблюдать квоты на сокращение добычи, поскольку восстановление спроса на нефть является неустойчивым из-за угрозы второй волны коронавируса.

В официальном сообщении, выпущенном после завершения видеоконференции, содержится призыв к бдительности, поскольку "риски возникновения второй волны коронавируса возрастают", что может негативно отразиться на восстановлении спроса на нефть. Однако в сообщении наблюдательного комитета ни слова не сказано об Иране и Венесуэле, благодаря которым удалось добиться высокого показателя соблюдения соглашения. Добыча в этих странах упала до очень низкого уровня из-за санкций со стороны США.

Тяжелое бремя соглашения ОПЕК+

Страны ОПЕК+ были вынуждены договариваться о значительном сокращении добычи после падения цен на нефть из-за снижения спроса во время пандемии коронавируса.

Достигнутое в апреле соглашение включает три этапа: первый предусматривает сокращение добычи странами ОПЕК+ на 9,7 млн барр./сут., второй на – на 7,7 млн барр./сут. и третий – на 5,8 млн барр./сут.

Квоты на сокращение устанавливались в зависимости от объема добычи каждой страны. Самые большие квоты были установлены для России и Саудовской Аравии, поскольку в ОПЕК+ больше всего нефти добывают эти две страны.

Россия и Саудовская Аравия договорились сократить добычу от уровня 11 млн барр./сут., другие страны ОПЕК+ – от уровня октября 2018 года. На каждом из трех этапов участники соглашения обязались снизить добычу на 23%, 18% и 14% от установленных уровней.

Изначально первый этап сокращения включал май и июнь, но был продлен на июль 2020 года, второй этап продлится до конца 2020 года, а третий – до 30 апреля 2022 года. Условия соглашения могут быть пересмотрены в декабре 2021 года, в случае благоприятной ситуации на нефтяном рынке. Абдулазиз высказал мнение, что соглашение ОПЕК+ может быть продлено после апреля 2022 года.

Не все страны выполняют взятые обязательства. Ирак, Нигерия, Ангола и Казахстан больше других нарушают установленные квоты на сокращение добычи. Саудовская Аравия постоянно оказывает давление на эти страны и настаивает на выполнение ими взятых обязательств.

Соблюдать квоты должны все

Агентство Saudi Press сообщило, что за несколько часов до начала видеоконференции король Саудовской Аравии Салман бен Абдулазиз позвонил президенту Нигерии Мухаммеду Бухари. В телефонном разговоре король указал Бухари на необходимость соблюдения установленных квот. Более того, Эр-Рияд настаивает на том, чтобы не выполняющие взятые обязательства страны предоставили план сокращения добычи в объеме большем, чем предусмотрено квотами в августе-декабре. Дополнительный объем сокращения добычи должен стать компенсацией за нарушение условий соглашения ОПЕК+ в мае-июле.

"Мы должны добиваться полного исполнения нашего соглашения", — заявил саудовский министр энергетики.

"Необходимо продолжать работу, и я призываю всех не расслабляться, чтобы сохранить достижения последних трех месяцев", — добавил принц Абдулазиз.

Во время заседания наблюдательного комитета Россия полностью поддержала Саудовскую Аравию. Новак заявил, что участникам соглашения ОПЕК+ не следует покоиться на лаврах и они должны полностью соблюдать взятые обязательства. По словам Новака, Россия выполнила соглашение о сокращении добычи на 97%, а в августе выполнит на 100%.

С августа ограничения несколько ослабли и совокупный объем сокращения добычи странами ОПЕК+ должен составить 7,7 млн барр./сут. Несмотря на увеличение предложения в августе, нефтяные котировки выросли до максимального значения за последние пять месяцев – эталонный сорт Brent в Лондоне торгуется выше уровня $45/барр.

Страны ОПЕК+ в июле сократили добычу на 9,4 млн барр./сут. из предусмотренных соглашением 9,7 млн барр./сут.

Во многом благодаря усилиям ОПЕК+ удалось добиться снижения предложения нефти в мире. По оценкам экспертов ОПЕК, в июле предложение оказалось ниже спроса на 1 млн барр./сут. Избыточные запасы нефти начали сокращаться. Цель ОПЕК+ – добиться снижения запасов нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР и в Китае до среднего показателя за последние 5 лет.

В ОПЕК+ признают, что уровень запасов в Азии – прежде всего в Китае – имеет огромное значение для нефтяного рынка. Во время пика пандемии коронавируса, когда обвалился спрос и цены на энергоносители, Китай, крупнейший импортер энергоносителей в мире, начал активно скупать нефть по всему миру. В результате, в стране накопились огромные запасы.

Brent подорожает до $60/барр.

Западные нефтедобывающие страны не присоединились к соглашению ОПЕК+, но из-за низких цен и падения спроса были вынуждены значительно сократить добычу. По данным экспертов ОПЕК, добыча в странах G20 упала на 3,0-3,5 млн барр./сут., в том числе на 2 млн барр./сут. в США.

Обвальное падение добычи в США в мае – почти на 2 млн барр./сут. по сравнению с апрелем – имело большое значение для сокращения предложения и достижения баланса на нефтяном рынке.

В последнем обзоре Bank of America (BoA) говорится, что высокая степень соблюдения соглашения ОПЕК+, падение добычи сланцевой нефти в США и восстановление спроса – пусть даже медленное – приведут к повышению цен на нефть.

Эксперты BoA полагают, что несмотря на связанные с коронавирусом ограничения в странах ОЭСР, из-за снижения добычи в ОПЕК+ и других страха на рынке образовался дефицит нефти, более значительный, чем принято считать. Кроме того, в отчете ВoA указывается на быстрое восстановление потребления моторного топлива в Китае и Индии, а также на увеличение продаж автомобилей в мире.

Если удастся избежать второй волны коронавируса, то уже в четвертом квартале на рынке сложится ситуация бэквордации (текущая цена на товар ниже, чем цена на тот же товар с более поздним сроком поставки), а Brent подорожает до $60/барр. в первом квартале 2021 года, прогнозируют в BoA.