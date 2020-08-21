МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. "Газпром нефть" приступила к полномасштабной разработке северной части Новопортовского месторождения в Арктике, инвестирует в развитие 86 миллиардов рублей, говорится в пресс-релизе компании.

"Газпром нефть" приступила к разработке северной части Новопортовского месторождения – одного из центров нефтедобычи в Арктике. Реализация этого проекта должна к 2021 году вывести арктический актив компании на полку добычи в 8 миллионов тонн нефти", — говорится в сообщении.

Извлекаемые запасы северной части превышают 27,8 миллиона тонн нефти и 28,5 миллиона кубометров газа. "Инвестиции компании в развитие нового участка составят 86 миллиардов рублей", — сообщает компания.