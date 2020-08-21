МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем снижаются, поскольку экономические данные показывают неопределенность в сроках восстановления мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.00 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,78% — до 44,55 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI тем временем дешевели на 0,77%, до 42,49 доллара за баррель.

Последние экономические данные из еврозоны показали, что в августе восстановление экономики Европы неожиданно потеряло динамику, что вызвало обеспокоенность по поводу роста спроса. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в августе неожиданно опустился, до 51,6 пункта с 54,9 пункта в июле.

При этом цены на "черное золото" продолжают удерживаться у пятимесячных максимумов, поскольку ослабление карантина в разных странах способствует восстановлению спроса на топливо, хоть и медленному.

При этом беспокойство вокруг роста предложения на нефтяном рынке также сказывается на ценах на нефть. Многие страны ОПЕК+ в мае и июне не до конца выполняли свои обязательства по сокращению добычи. Так, агентство Рейтер в четверг сообщило, что "двоечники" ОПЕК+ должны до октября компенсировать 2,3 млн баррелей в сутки перепроизводства.

ОПЕК+ в новом соглашении создал так называемый механизм компенсаций, в рамках которого не полностью выполнявшие свои обязательства страны должны до конца сентября компенсировать свое перепроизводство нефти. Как сообщил в среду мониторинговый комитет альянса (JMMC), соблюдение этого механизма не только справедливо, но и необходимо для устойчивого возвращения баланса на рынок.