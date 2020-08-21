МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Совет директоров "Русснефти" рекомендовал дивиденды за прошлый год в размере 0,612 доллара на привилегированную акцию, а на обыкновенные — не выплачивать, сообщила компания.

"Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать… выплату дивидендов по привилегированным акциям ПАО НК "Русснефть" по результатам 2019 года осуществить в денежной форме из расчета 0,612045 доллара США на одну привилегированную акцию компании по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов", — говорится в сообщении.

Добавляется, что из чистой прибыли в сумме 14,968 миллиарда рублей, полученной по результатам 2019 года, решено направить на выплаты дивидендов по привилегированным акциям 60 миллионов долларов.

"Русснефть" входит в число крупнейших компаний по объемам добычи нефти в России. В портфеле компании активы в ключевых нефтегазоносных регионах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане. Объем доказанных и вероятных запасов (2P) компании превышает 200 миллионов тонн. Председатель совета директоров и один из основных бенефициаров "Русснефти" — Михаил Гуцериев.

В 2019 году компания приняла новую дивидендную политику, согласно которой дивиденды на ее привилегированные акции будут зависеть от цены нефти. Так, минимальный размер выплат составит 60 миллионов долларов в год, однако при среднегодовой цене нефти марки Brent выше 65 долларов за баррель сумма будет увеличена до 70 миллионов долларов, а при стоимости выше 70 долларов за баррель — до 80 миллионов. Максимальную сумму дивидендов, в размере 110 миллионов долларов, акционеры могут ожидать при цене Brent выше 85 долларов за баррель.