РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг — ПРАЙМ. Завод "Атоммаш" — Волгодонской филиал АО "АЭМ-технологии" (входит в машиностроительный дивизион Росатома) в пятницу начал отгрузку ключевого крупногабаритного оборудования реакторной установки для первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции, сообщает пресс-служба холдинга "Атомэнергомаш".

"Сегодня мы дали старт отгрузкам крупногабаритного оборудования для еще одного зарубежного проекта "Атомэнергомаша" — АЭС "Аккую". В 2020 году на "Атоммаше" невиданными и в советское время темпами идет отгрузка корпусов реакторов и парогенераторов: в общей сложности 3 корпуса реактора и 17 парогенераторов уходят в этом году к заказчикам в России, Индии, Бангладеш и Турции", — приводятся слова гендиректора АО "Атомэнергомаш" Андрея Никипелова.

Парогенераторы – оборудование первого контура реактора, с которого начинается монтаж ядерной паропроизводящей установки. Комплект включает в себя четыре парогенератора весом 355 тонн каждый. Теперь парогенераторам предстоит преодолеть по воде 3 тысячи километров на пути к строительной площадке "Аккую".

АЭС "Аккую" возводит российская корпорация "Росатом" на основе соглашения, подписанного между правительствами РФ и Турции в 2010 году. Атомная электростанция строится в районе Гюльнар. АЭС будет состоять из четырех энергоблоков с российскими реакторами поколения III+ типа ВВЭР-1200, мощностью 1200 МВт каждый. Предполагается, что после ввода в эксплуатацию АЭС будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт-ч в год и покроет до 10% потребности Турции в электроэнергии.