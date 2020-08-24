МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Объем добычи жидких углеводородов на норвежских нефтегазовых месторождениях в июле, по предварительным данным, вырос на 205 тысяч баррелей в день, или на 11% по сравнению с окончательными данными за июнь, составив 2,062 миллиона баррелей в сутки, говорится в докладе Норвежского нефтяного директората (Norwegian Petroleum Directorate, NPD).

NPD указывает, что показатель оказался на 1% выше прогноза организации. Согласно итоговым данным за июнь, объем добычи жидких углеводородов в стране составлял 1,857 миллиона баррелей в день.

Средний дневной объем добычи нефти в Норвегии в июле составил 1,739 миллиона баррелей в день, что на 0,8% выше прогноза NPD и на 12,7% выше июньского уровня. "Показатели добычи нефти за июль включают ее сокращение на 134 тысячи баррелей в день во второй половине 2020 года", — указывает организация. В конце апреля министерство нефти и энергетики Норвегии сообщило, что страна будет сокращать добычу нефти с июня по декабрь 2020 года.

При этом объем добычи широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) в Норвегии в июле составил 296 тысяч баррелей в сутки, а конденсата — 27 тысяч. Также, согласно приведенным в сообщении данным, объем добытого в Норвегии в июле газа составил 305,6 миллиона кубометров в сутки, что оказалось на 1,5% ниже прогноза NPD.

Норвегия входит в топ-7 крупнейших в мире экспортеров нефти.