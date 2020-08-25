МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Россия нарастила объем экспорта нефти в Китай в июле на 30,1% в годовом выражении — до 7,38 миллиона тонн, или 1,74 миллиона баррелей в сутки, став крупнейшим поставщиком этого сырья в КНР впервые с апреля, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на данные китайской таможни.

На второе место по поставкам нефти в Китай поднялся Ирак, экспортировавший в эту страну 5,79 миллиона тонн сырья — на 35,7% больше в годовом выражении. В то же время импорт "черного золота" из Саудовской Аравии в июле упал на 23,4% в годовом выражении — до 5,36 миллиона тонн, в результате чего королевство впервые за два года опустилось ниже двух первых позиций.

По таможенным данным КНР, которые агентство приводило ранее, Саудовская Аравия два месяца подряд — в мае и июне — удерживала позицию крупнейшего поставщика нефти, в апреле же лидировала Россия.

Импорт нефти из США в июле вырос на 139% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,7 миллиона тонн.

Аналитики агентства отмечают, что увеличение поставок иракской нефти в КНР обусловлено тем, что Ирак не смог выполнить установленные цели по сокращению добычи в мае и июне согласно соглашению ОПЕК+. Снижение импорта из Саудовской Аравии объясняется сокращением королевством добычи этого сырья в рамках сделки ОПЕК+.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае и июне, обязались компенсировать это в течение квартала. Среди них назывались Ирак, Казахстан, Нигерия, Ангола и Габон.