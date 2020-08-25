БАКУ, 25 авг — ПРАЙМ. Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) планирует 26-27 августа отправить в Белоруссию танкер с нефтью объемом 94 тысячи тонн из турецкого порта Джейхан, сообщил РИА Новости официальный представитель компании Ибрагим Ахмедов.

"Поставки нефти в Белоруссию осуществляются на основе спотовых сделок. Несколько недель назад была согласована и запланирована продажа одного танкера с азербайджанской нефтью объемом около 93-94 тысяч тонн. Танкер будет отправлен из порта Джейхан в Турции… отправка планируется 26-27 августа" — сообщил Ахмедов.

В настоящее время Белоруссия диверсифицирует поставки нефти на два своих НПЗ на фоне периодических ценовых разногласий с основным и традиционным поставщиком — Россией. Продолжая закупать российскую нефть с поставками по магистральному нефтепроводу "Дружба" и по железной дороге, Белоруссия также работает с альтернативными маршрутами транспортировки сырья на свои НПЗ. Нефть поставляется по морю через порты в Клайпеде и Одессе. В частности, Минск с начала 2020 года закупал нефть из Азербайджана, Норвегии, Саудовской Аравии и США.