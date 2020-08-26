МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Ураган "Лаура", бушующий в США, грозит привести к снижению добычи нефти в стране до уровней, сопоставимых с последствиями урагана "Катрина" в 2005 году, сообщает агентство Рейтер.

Согласно данным Бюро по безопасности и экологическому контролю США (BSEE), компании эвакуировали 310 морских объектов и остановили добычу 1,56 миллиона баррелей в сутки, что составляет 84,3% добычи на шельфе Мексиканского залива. 15 лет назад ураган "Катрина" привел к остановке 90% добычи.

По данным Управления энергетической информации (EIA), на которые ссылается агентство, к утру четверга ураган обрушится на территорию, на которую приходится более 45% всех нефтеперерабатывающих мощностей США и 17% добычи нефти. Согласно агентству Рейтер, НПЗ предпринимают шаги по остановке девяти заводов, которые перерабатывают почти 2,9 миллиона баррелей нефти в сутки, что составляет 14,6% от общей мощности США.

"Лаура" также сказалась и на добыче природного газа в регионе. По данным BSEE, приостановлен 61% добычи. Американская Cheniere Energy объявила о приостановке работы СПГ-терминала Sabine Pass в Луизиане, который является крупнейшим заводом по экспорту СПГ в Соединенных Штатах. Другие компании, такие как Cameron и Freeport не планируют пока остановку работы своих терминалов, или планируют сократить мощности, однако в случае необходимости готовы принять дополнительные меры.

Шторм "Лаура" во вторник усилился до урагана первой категории и приближается к юго-восточному побережью США. Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Ожидается, что ураган достигнет побережья штатов к вечеру среды или утру четверга и может усилиться до урагана третьей категории.

Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, то категория урагана будет повышена до второй, при 180 — до третьей, при 210 — до четвертой. Пятая, самая "опасная" категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.