БАКУ, 26 июл — ПРАЙМ. Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) в рамках сделки ОПЕК+ приостановила нерентабельные месторождения, но основная часть нефтедобычи рентабельна при апрельских ценах на азербайджанскую нефть в районе 20 долларов за баррель и даже ниже, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель компании Ибрагим Ахмедов.

"В сфере нефтедобычи мы планируем придерживаться тех квот, которые были согласованы в рамках инициативы OПЕК+ и утверждены правительством Азербайджана. Это поможет нам не только стабилизировать рынок, но и повысить эффективность наших операций за счет приостановки эксплуатации нерентабельных в данных условиях месторождений. В то же время, основная часть нефтедобычи сохранит рентабельность даже в случае падения цены нефти до апрельского уровня или ниже того", — заявил Ахмедов.

По его словам, средняя цена Azeri Light за апрель составляла 20,48 доллара за баррель, а в июне-июле азербайджанская нефть продавалась в среднем за 42-44 доллара.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжил снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.