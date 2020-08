26 авг. — Dow Jones. Предстоящее исключение акций Exxon Mobil Corp. из состава индекса Dow Jones Industrial Average – очередной признак убывающего влияния проблемного нефтегазового сектора США.

Со следующей недели индекс "голубых фишек" будет включать лишь одну нефтегазовую компанию — Chevron Corp., на которую придется всего 2,1% от общей стоимости этого взвешенного по ценам индекса, согласно анализу S&P Dow Jones Indices.

В составе более общего индекса S&P 500 дела нефтегазовой группы идут не лучше: ее вес опустился ниже 2,5%, сделав ее наименее влиятельной отраслевой группой из 11 представленных. Это резкий спад по сравнению с концом 2011 года, когда на нефтегазовые бумаги приходилось 12% рынка, указывает Говард Сильверблатт, старший аналитик по индексам в S&P Dow Jones Indices.

И хотя исключение из состава Dow носит преимущественно символический характер – на индекс из 30 бумаг ориентировано гораздо меньше фондов, чем на S&P 500, – уход Exxon обладает исторической важностью. Эта компания – его наиболее давняя участница, вошедшая в его состав еще в 1928 году под именем Standard Oil of New Jersey.

Это также напоминает об уходе Exxon из высшего эшелона американской промышленности. Еще в 2013 году Exxon была крупнейшей американской компанией с рыночной стоимостью свыше 415 млрд долларов. С тех пор она подешевела до менее чем 180 млрд долларов, уступив таким технологическим гигантам, как Apple Inc., Amazon.com Inc. и Microsoft Corp., ставшим движущей силой экономики США.

Обычно участники, играющие против рынка, склонны считать, что если какой-либо сектор страдает настолько сильно, то его акции становятся выгодным приобретением. Однако многие инвесторы по-прежнему сомневаются, что нефтегазовый сектор восстановится, указывая на низкие ожидания относительно роста мировой экономики и волатильность прибыли.

В этом году нефтегазовый сектор демонстрирует явно худший результат в составе S&P 500, потеряв 40% с начала года, тогда как индекс в целом прибавил 6,6%. Это отставание не новость: сектор оказывался слабейшим в 2018 и 2019 годах.

Динамика нефтегазовых бумаг тесно связана с ценами на нефть, которые резко упали в этом году, когда пандемия коронавируса сократила спрос на ископаемое топливо, тогда как производители и без того не могли справиться с переизбытком нефти и газа. Нефть США в 2020 году подешевела почти на 30% и колеблется чуть выше 40 долларов за баррель.

"Exxon очень трудно развиваться при медленном экономическом росте, низких ценах на сырье и планах общего перехода на какие-то другие направления бизнеса, — заявил Мэтт Ханна, портфельный управляющий Summit Global Investments, по словам которого у его компании нет нефтегазовых бумаг в портфеле компаний с крупной капитализацией. – С учетом ожиданий насчет отхода от нефти, такие компании, как Exxon, и весь нефтегазовый комплекс в целом теряют привлекательность в глазах многих инвесторов".

Акции Exxon подешевели на 41% с начала года, а бумаги Chevron – на 29%.

Сама компания не считает важным событием свое исключение из DJIA.

"Этот шаг не затрагивает ни нашего бизнеса, ни долгосрочных фундаментальных факторов, поддерживающих нашу стратегию", — заявил в электронном письме ее представитель Кейси Нортон. – Наш портфель сейчас сильнее чем когда-либо за последние более чем двадцать лет, и мы по-прежнему нацелены на обеспечение прибыли акционеров за счет ответственного удовлетворения мировых потребностей в энергоносителях".

S&P Dow Jones Indices, управляющая ориентирным индексом из 30 бумаг, в понедельник заявила, что изменения в составе индекса были вызваны запланированным дроблением акций Apple в пропорции 1:4. Наряду с Exxon индекс покидают Pfizer Inc. и Raytheon Technologies Corp., а им на смену приходят Salesforce.com Inc., Honeywell International Inc. и Amgen Inc.

И хотя исторически Chevron была меньше Exxon, разница в их рыночной капитализации сокращается. Во вторник она составляла около 13 млрд долларов, но в марте сжималась всего до 4,6 млрд долларов, согласно Dow Jones Market Data. Пока незавершенная сделка Chevron на 5 млрд долларов по покупке независимой нефтегазовой компании Noble Energy Inc. приведет к дальнейшему уменьшению этой разницы.

В заметке во вторник аналитики Goldman Sachs Group Inc. связали опережающий рост Chevron по сравнению с Exxon с более сильным балансом и прибылью.

Однако для взвешенного по ценам Dow важнее, возможно, то, что акции Chevron обладают более высокой рыночной ценой. В настоящее время они торгуются по 85 долларов, а бумаги Exxon – около 40 долларов. Единственные компании в составе индекса с более дешевыми акциями – это Walgreens Boots Alliance Inc. и Pfizer, которая также должна покинуть его на следующей неделе.

— Автор Karen Langley, karen.langley@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ