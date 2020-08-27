МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Главным условием восстановления спроса на нефть являются возобновление авиаперевозок во всем мире и поездок на работу на транспорте, говорится в обзоре аналитического агентства IHS Markit.

Мировой спрос на нефть оказался под влиянием мер против пандемии коронавируса, вводимых по всему миру начиная с февраля текущего 2020 года.

С мая по июль мировой спрос на нефть резко вырос после того, как власти разных стран стали ослаблять карантинные ограничения. В настоящее время спрос находится на отметке 89% по сравнению с прошлым 2019 годом (а в апреле — 78%).

По данным IHS Markit, темпы восстановления должны замедлится в первом квартале нового 2021 года (до 92-95% от уровня первого квартала 2019 года).

Что касается авиаперевозок, то сейчас фактический расход авиакеросина находится все еще на уровне в 50% от уровня прошлого года.

Аналитики считают этот фактор главным тормозом для стабилизации рынка нефти.

"Для восстановления спроса необходимо возобновить путешествия и поездки на работу. И этого не произойдет до тех пор, пока не будет создана эффективная вакцина от коронавируса", — прокомментировал аналитик Джим Буркхард.