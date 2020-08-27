Путин о текущей цене нефти в $46 за баррель: лучше бы она была чуть побольше
МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Стоимость нефти могла бы быть и повыше текущих 46 долларов за баррель, считает президент России Владимир Путин.
Цены на нефть в четверг днем демонстрирует негативную динамику наряду со снижением на мировых фондовых рынках: по состоянию на 13.50 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,1%, до 46,12 доллара за баррель.
"Лучше бы она была чуть побольше", — сказал он в интервью на телеканале "Россия 1".
https://1prime.ru/energy/20200827/831960611.html