МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. "Лукойл" во втором квартале признал убыток в 39 миллиардов рублей от обесценения активов в сегменте разведки и добычи за рубежом, в основном из-за Узбекистана, сообщила компания в отчете о финансовых результатах по МСФО.

"Во втором квартале 2020 года группа признала убыток от обесценения активов сегмента разведки и добычи за рубежом в сумме 39 миллиардов рублей. Из них 36 миллиардов рублей относятся к газовым проектам в Республике Узбекистан и определены на основании пересмотренной бизнес-модели, в которой учтены консервативные подходы к оценке структуры поставок газа и ценообразования", — говорится в отчете.

"Лукойл" сообщает, что с февраля по август 2020 года сократил добычу газа в Узбекистане примерно до 20% проектной мощности из-за снижения спроса Китая на узбекский газ. Это оказало влияние на общий объем добычи углеводородов компании в первом полугодии. По информации "Лукойла", Китай сократил закупки газа в Узбекистане из-за падения спроса, которое стало следствием пандемии COVID-19.