МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. "Роснефть" направила в правительство письмо, предложив скорректировать формулу демпфера к обратному акцизу на нефть, чтобы снизить убытки, которые компания несла во время пандемии, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо внутри России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива. По данным газеты, 25 августа по инициативе вице-премьера Юрия Борисова в Минэнерго России прошло совещание по демпферу, но решений принято не было.

Источники издания рассказали, что "Роснефть" предлагает два возможных изменения. "Так, вместо условной внутренней цены компания хотела бы использовать текущие биржевые цены. Кроме того, "Роснефть" считает нужным дополнить схему начисления демпфера", — пишет газета.

Сейчас, если реальная оптовая цена на бензин более чем на 10% превышает условную, демпфер обнуляется. По данным издания, "Роснефть" предлагает предусмотреть обратную ситуацию, чтобы демпфер обнулялся, если реальные внутренние цены на 10% ниже условных, как было на рынке весной. В таком случае компании могли бы не платить демпфер в бюджет при низких ценах на нефть. В "Роснефти", Минэнерго, секретариате вице-премьера Борисова не дали комментарий изданию.

Как сообщили газете в Минфине, принятие биржевых цен в качестве условных приведет к уменьшению бюджетных доходов, что недопустимо. Издание отмечает, что в прошлом году демпфер был выгоден для нефтекомпаний, так как при относительно высоких ценах бюджет выплатил им около 300 миллиардов рублей, но в 2020 году цены рухнули, а демпфер стал отрицательным, что усугубило убытки нефтяных компаний в переработке.

Как отмечает издание, в большей степени от ситуации с демпфером пострадала именно "Роснефть": отрицательный демпфер существенным образом повлиял на убыток компании в первом полугодии в размере 113 миллиардов рублей. Другие крупные нефтяники согласны, что демпфер надо корректировать, пишет газета. При этом в Минфине против инициативы "Роснефти", говорят источники издания.