МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. "Лукойл" сохраняет диапазон инвестпрограммы на 2020 год в 450-500 миллиардов рублей, сообщил первый вице-президент компании Александр Матыцын.

"Мы подтверждает наш прогноз по инвестициям на 2020 год в диапазоне от 450 до 500 миллиардов рублей без учета сервисного проекта в Ираке", — сказал он в ходе телефонной конференции.

"Лукойл" в июне сообщил, что оптимизировал инвестиционную программу на 2020 год из-за ухудшения ситуации на рынке, ожидает ее в диапазоне 450-500 миллиардов рублей, так как может возобновить инвестиции в некоторые проекты исходя из конъюнктуры. До этого компания планировала объем капзатрат на 2020 год в размере 550 миллиардов рублей без учета проекта "Западная Курна-2".