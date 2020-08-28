МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Совет директоров "Лукойла" в октябре примет решение о дивидендах по результатам первого полугодия, их расчетный уровень составляет 46 руб на акцию, заявил в ходе конференц-звонка вице-президент по финансам компании Павел Жданов.

"Решение по размеру дивидендов будет приниматься советом директоров, который запланирован на октябрь месяц", — сказал он, отметив, что расчетные дивиденды за первое полугодие составляют "46 рублей на акцию в соответствии с нашей методологией расчета".

"Что касается дивидендной политики, в соответствии с ней мы выплачиваем не менее 100% скорректированного свободного денежного потока, привязки к чистой прибыли в нашей дивидендной политике нет с момента ее изменения, поэтому мы планируем ее придерживаться", — также объяснил Жданов.