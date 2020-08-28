МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Чистый убыток "Русснефти" по МСФО, приходящийся на акционеров материнской компании, в первом полугодии составил 13,223 миллиарда рублей против прибыли в 11,539 миллиарда годом ранее, говорится в материалах компании.

Выручка при этом снизилась на 40%, до 60,134 миллиарда рублей. Валовая прибыль составила 7,197 миллиарда рублей, снизившись в 3,7 раза. "Русснефть" стала выходить на относительно стабильный режим работы в июле, отметили в компании. Начиная со второго полугодия 2020 года у "Русснефти" сложился устойчивый, положительный денежный поток, который позволяет исполнить все текущие и накопленные обязательства (при цене на нефть в 43-45 долларов за баррель).

"Правительством РФ было принято решение о моратории на банкротство всех системообразующих нефтегазовых холдингов России, включая ПАО НК "Русснефть", что стало своевременной мерой поддержки, равно как полученная компанией рассрочка по уплате НДПИ, так как в течение довольно продолжительного времени цена реализации нефти была ниже начисленных налогов", — добавили в компании.

При этом несмотря на сокращение объемов добычи в рамках сделки ОПЕК+ "Русснефть" полностью сохранила коллектив сотрудников и пул ключевых поставщиков. Также за счет снижения удельной себестоимости на тонну нефти на 10% компании удалось существенно сократить затраты – на 3,1 миллиарда рублей.

"Сегодня цена на нефть держится на отметке 43-44 доллара за баррель. Для текущей деятельности — это приемлемо, но для активного роста необходим возврат к уровню 60 долларов. Потребители запаслись дешевым углеводородным сырьем. Пока их запасы не будут исчерпаны, больших перемен на рынке ожидать не приходится. Полагаю, к концу года мы увидим небольшой скачок по цене. Тогда с большим основанием можно будет сказать, что кризис нами полностью преодолен", — подчеркнул президент "Русснефти" Евгений Толочек.

"Русснефть" входит в число крупнейших компаний по объемам добычи нефти в России. В портфеле компании активы в ключевых нефтегазоносных регионах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане. Объем доказанных и вероятных запасов (2P) компании превышает 200 миллионов тонн. Председатель совета директоров и один из основных бенефициаров "Русснефти" — Михаил Гуцериев.