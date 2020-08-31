МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. "Зарубежнефть" по итогам 2019 года увеличит выплаты дивидендов по сравнению с 2018 годом на 13%, направив на них рекордные 6,65 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

"Успешное перевыполнение намеченных компанией целей позволило по итогам 2019 года утвердить к выплате рекордную сумму дивидендов в размере 6,65 миллиарда рублей, что более чем на 10% превышает показатель прошлого года. На протяжении уже нескольких лет компания назначает их из расчета 50% чистой прибыли", — сообщает компания.

Отмечается также, что общая сумма налоговых и иных обязательных платежей в бюджет РФ (без учета дивидендов) в 2019 году составила 55,68 миллиарда рублей, что выше уровня 2018 года на 24%.

Чистая прибыль группы компаний "Зарубежнефть" по МСФО за 2019 год выросла на 16% по сравнению с 2018 годом и составила 13,5 миллиарда рублей. Таким образом, на дивиденды будет направлено около 50% от этого показателя.

По итогам 2018 года компания выплатила дивиденды в размере 5,9 миллиарда рублей.

"Зарубежнефть" — холдинг, объединяющий более 20 совместных и дочерних предприятий в различных сегментах нефтегазового бизнеса. Единственный акционер — РФ в лице Росимущества.