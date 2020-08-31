МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Поставки на экспорт по нефтепроводу "Дружба" в дальнее зарубежье в сентябре планируются в объеме 3,56 миллиона тонн против 3,86 миллиона в августе, сообщил журналистам советник президента, пресс-секретарь компании "Транснефть" Игорь Демин.

Снижение поставок в августе в годовом выражении составило 8%, а в сентябре поставки могут снизиться по сравнению с августом на 7,8%.

"По нефтепроводу "Дружба" ожидаемые поставки в августе на экспорт в дальнее зарубежье 3860 тысяч тонн (год назад 4200 тысячи тонн) нефти. План на сентябрь 3560 тысяч тонн", — сообщил Демин.