МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Средняя цена на нефть Urals, основной товар российского экспорта, продолжает расти четвертый месяц после апрельского минимума: в августе она увеличилась еще на 1,4% по сравнению с июлем, до 44,51 доллара за баррель, следует из данных Минфина РФ.

Как ранее сообщал Минфин, в апреле средняя цена нефти Urals упала в 3,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 18,22 доллара за баррель.

Однако в августе этот показатель остался ниже уровня прошлого года (в 1,3 раза). "Средняя цена на нефть марки Urals в августе 2020 года сложилась в размере 44,51 доллара за баррель, что в 1,3 раза ниже, чем в августе 2019 года (59,38 доллара за баррель)", — говорится на сайте Минфина.

При этом средняя цена на нефть марки Urals в январе-августе 2020 года сложилась в размере 40,83 доллара за баррель. В аналогичном периоде прошлого года она составляла 64,54 доллара за баррель.