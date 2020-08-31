МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Совет директоров "Транснефти" на заседании 3 сентября обсудит состав правления, сообщила компания.

"Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03 сентября 2020 года. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:… О составе Правления ПАО "Транснефть", — говорится в сообщении.

Кроме того, совет директоров обсудит проведение оценки реализации Долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности компании.

"Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы.