МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Сумма общего ущерба от инцидента с навалом танкера Nordindependence на причал в порту Приморска с учетом упущенной выгоды составляет более 600 миллионов рублей, сообщила "Транснефть".

В среду, 26 августа в ходе отшвартовки танкера от причала N4 в порту Приморска произошло повреждение гидротехнических сооружений. Судно было задержано на 72 часа соответствующим распоряжением порта для определения ущерба. В понедельник было опубликовано определение суда, в соответствии с которым танкер Nordindependence был арестован. Согласно судебному акту, порт "Приморск" оценил восстановление поврежденного навалом танкера имущества в 375,5 миллиона рублей.

"В связи с произошедшим инцидентом эксплуатация нефтеналивных причалов № 3 и № 4 ограничена, отмечается в сообщении…. В результате инцидента ООО "Приморский торговый порт", по предварительной оценке, причинен ущерб более 600 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

"Прямой ущерб составляет 375 миллионов рублей, то есть, ущерб по конструкциям, а общий с учетом упущенной выгоды — более 600 миллионов рублей. К примеру, мы не сможем пока выполнять отгрузочные работы на этих пирсах", — пояснил РИА Новости советник президента, пресс-секретарь компании "Транснефть" Игорь Демин.

Как ранее сообщал РИА Новости Демин, навал танкера на причал в порту Приморска не скажется на графике отгрузок нефти, так как в настоящий момент он неплотный в связи с действием соглашения ОПЕК+.

По его словам, подобный инцидент уже не первый за последнее время: серьезная авария произошла также в порту Приморска в 2016 году, а летом прошлого года более легкая — в Новороссийске. После инцидента 2016 года руководством Приморского торгового порта был разработан регламент, который устанавливает жесткие требования к экипажу, буксирам и их количеству и предполагает ввод понятия "представитель терминала", который должен следить за швартовкой. Однако ФАС выступает против этой инструкции как нарушающей конкуренцию на рынке буксирных услуг.