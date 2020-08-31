МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Россия в июне сохранила за собой второе место по уровню нефтедобычи в мире, а США остаются лидером, производя в среднем 9,329 миллиона баррелей в день, свидетельствуют данные Минэнерго РФ, управления энергетической информации минэнерго Штатов (EIA) и доклада ОПЕК.

Россия находится на втором месте второй месяц подряд. До июля 2018 года РФ была мировым лидером по нефтедобыче, но в августе она уступила США, которые с тех пор занимают первую строчку. РФ, соответственно, была всё это время на втором месте, за исключением апреля 2020 года, а Саудовская Аравия — на третьем.

Согласно данным с сайта Минэнерго РФ, Россия в июне добыла 38,183 миллиона тонн нефти, что эквивалентно примерно 9,3 миллиона баррелей в сутки; добыча в мае составляла около 10 миллионов баррелей в день. По информации из августовского доклада ОПЕК, добыча нефти в Саудовской Аравии в июне упала на 11% по сравнению с маем и составила 7,54 миллиона баррелей в сутки.

По данным EIA, США в июне увеличили добычу на 4,2% по сравнению с маем, до 10,436 миллиона баррелей в сутки. В мае добыча составляла 10,016 миллиона баррелей в день, а в июне 2019 года — 12,088 миллиона.

США в ноябре 2017 года впервые побили свой исторический рекорд по добыче нефти почти 50-летней давности. Показатель тогда достиг 10,103 миллиона баррелей в сутки против 10,044 миллиона баррелей в сутки в ноябре 1970 года. После ноября 1970 года среднесуточный объем добычи в США стал снижаться на фоне истощения традиционных запасов, а в сентябре 2008 года он упал до 3,974 миллиона баррелей в сутки.

Однако за последние 10 лет добыча нефти в Соединенных Штатах восстановилась за счет развития технологий, сделавших более доступными и рентабельными запасы трудноизвлекаемой сланцевой нефти. Дополнительным стимулом стало снятие в США в декабре 2015 года запрета на экспорт нефти, длившегося 40 лет.