МЕХИКО, 1 сен /ПРАЙМ/. Союз работников угольной промышленности Колумбии объявил о приостановке работ на одной из крупнейших в мире открытых угольных шахт Cerrejon, которая находится под управлением международных компаний.

"В рамках текущего процесса коллективных переговоров и, несмотря на усилия профсоюзов по достижению договоренности путем переговоров, мы решили начать забастовку сегодня с 15:15", — говорится в заявлении организации в Twitter.

Переговоры рабочих с руководством компании, которой в равных долях владеют BHP Group, Anglo American и Glencore, продолжались около восьми месяцев и зашли в тупик после одностороннего решения работодателя ввести для шахтеров недельные смены с перерывом три и четыре дня — "смены смерти", как их называют в профсоюзе.

Профсоюз также обвиняет работодателя в стремлении сократить свои расходы за счет заморозки, сокращения или отмены льгот и требует увеличения на 6% заработной платы. Рабочие в своих требованиях указывают на правительственные субсидии компании в виде освобождения от уплаты 13,5% взносов с зарплат в различные фонды, благодаря которым за год ей удается экономить около 40 миллиардов песо (10-11 миллионов долларов США).