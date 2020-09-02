КАИР, 2 сен — ПРАЙМ. Министерство нефти Ирака ведет переговоры со странами ОПЕК с просьбой освободить страну от исполнения соглашения по снижению добычи нефти в течение первого квартала 2021 года, сообщил министр нефти Ирака Ихсан Абд аль-Джаббар газете al-Sabah.

"Министр сообщил, что в ходе трех встреч с министрами крупнейших стран-производителей нефти членов ОПЕК начал переговоры об освобождении Ирака от реализации соглашения ОПЕК по снижению добычи нефти в течение первого квартала 2021 года", — сообщает газета.

Абд аль-Джаббар уточнил, что "министерство будет придерживаться сокращения добычи в течение следующих трех месяцев".

Также министр нефти Ирака сообщил газете, что ведомство начало принимать технические и коммерческие заявки на строительство нефтепровода Басра-Акаба мощностью в один миллион баррелей. Длина нефтепровода составит 1700 километров, в Ираке его построят за счет миннефти, а иорданскую часть — за счет инвестиций, уточнил Абд аль-Джаббар.

В случае успеха данного проекта Ирак сможет реконструировать нефтепровод, ведущий в турецкий Джейхан, сообщил министр.