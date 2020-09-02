МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Добыча газа в России в 2020 году, как ожидается, сократится на 10% к 2019 году, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на совещании с правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры "Текущее состояние нефтегазовой отрасли РФ: факторы и тренды".

"Газовая отрасль у нас тоже в этом году не исключение, претерпела существенное снижение мирового спроса, это повлияло на нашу добычу. И я думаю, что с учетом текущего тренда, в этом году мы также увидим сокращение объемов добычи по газу примерно на 10% по сравнению с 2019 годом, и это, конечно, существенный показатель, который влияет в целом на ситуацию в этой области", — сказал он.

Добыча нефти в России в 2020 году сократится на 10% год к году, до уровня около 510 миллионов тонн, сокращение с августа по декабрь составит 13,8% от плана на текущий год, сообщил Новак.

"Понятно, что в этом году добыча будет ниже, чем в 2019 году. По нашим оценкам, исходя из графика скоординированных действий, у нас с мая месяца по июнь месяц сокращение составило примерно 19%. Учитывая, что дальше у нас увеличение идет добычи постепенно, с августа по декабрь сокращение составит примерно 13,8% от тех плановых уровней, которые были на 2020 год", — сказал министр.

"Соответственно, по году в целом мы ожидаем сокращения где-то на 10%, то есть до уровня около 510 миллионов тонн", — продолжил он.