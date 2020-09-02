МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 28 августа, упала на 1,1 миллиона баррелей в день и составила 9,7 миллиона баррелей в день, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 10,475 миллиона баррелей в сутки.

По предварительным данным, средняя добыча нефти в июле составила 10,26 миллиона баррелей в день, в августе — 11,03 миллиона баррелей в день. Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. Так, уточненный показатель за июль станет известен в конце августа. В июне, по окончательной оценке, добыча нефти в США составила 9,3 миллиона баррелей в сутки.

В январе добыча нефти в США составила в среднем 12,755 миллиона баррелей в сутки, в феврале — 12,746 миллиона, в марте — 12,737 миллиона баррелей, в апреле — 11,99 миллиона баррелей, в мае — 10,001 миллиона баррелей в сутки.

В 2019 году добыча в среднем составляла 12,248 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 11 августа уменьшило по сравнению с оценкой июля прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 370 тысяч баррелей в сутки, до 11,26 миллиона, а на 2021 год — увеличило на 130 тысяч баррелей, до 11,14 миллиона баррелей в день.