МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Импорт нефти США из Саудовской Аравии за неделю, завершившуюся 28 августа, упал до минимума не менее за 10 лет и составил всего 197 тысяч баррелей в сутки, следует из данных управления энергетической информации минэнерго США (EIA).

Согласно данным ведомства, за неделю объем импортируемой нефти из Саудовской Аравии упал на 122 тысячи баррелей в сутки, или на 38,2%. При этом за месяц показатель упал в 8 раз — в конце мая США импортировали из Саудовской Аравии 1,587 миллиона баррелей нефти в день.

Управление энергетической информации минэнерго США приводит данные с июня 2010 года. За этот период текущий объем импорта является минимальным. Максимальный объем импорта в 2,047 миллиона баррелей нефти в день был зафиксирован на неделе, завершившейся 6 января 2012 года.

Согласно ежемесячным данным EIA, Саудовская Аравия в июне заняла третье место по объему экспорта нефти в США, поставив 36,3 миллиона баррелей.