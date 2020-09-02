МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. "Роснефть" открыта к рассмотрению различных вариантов сотрудничества в случае интереса к проекту "Восток ойл" со стороны немецкого бизнеса, сообщил глава компании Игорь Сечин.

Сечин провел переговоры с послом Германии в России Гезой Андреасом фон Гайром. В ходе встречи стороны обсудили вопросы текущего и перспективного сотрудничества "Роснефти" с немецкими партнерами, говорится в релизе компании.

"Проект "Восток Ойл" вызывает большой интерес у международных инвесторов из разных стран. В случае интереса к проекту со стороны немецкого бизнеса "Роснефть" открыта к рассмотрению различных вариантов сотрудничества", — отметил Сечин.