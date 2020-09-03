3 сен — Dow Jones. Перепроизводство нефти, отмечаемое в этом году, уже идет на убыль. Печально, что того же нельзя сказать о мировом переизбытке нефтеперерабатывающих предприятий. И ситуация здесь только ухудшается.

В частности, в Европе уже давно наблюдается избыточное число таких предприятий, хотя спровоцированное пандемией падение спроса на энергоносители усилило давление, подталкивая к решению данной проблемы. У крупных региональных нефтедобытчиков, оказавшихся в шатком положении после того, как в апреле приток избыточной нефти подтолкнул некоторые цены ниже нуля, лишь немногие устаревающие активы, вероятно, пригодны для модернизации. Другим, по всей видимости, уготовано оказаться на свалке.

Нефтеперерабатывающие компании покупают нефть для дальнейшей переработки в бензин, дизель, авиационное топливо и другие продукты. Большинство произведенных продуктов легко поддается транспортировке, поэтому конкуренция наблюдается и на мировом, и на региональном уровне. Исторически сложилось так, что нефтепереработчики с развитого рынка поставляли продукцию для развивающихся стран, однако с недавних пор последние строят свои собственные производственные объекты, тем самым создавая избыточную мощность.

Кому только ни принадлежат европейские нефтеперерабатывающие предприятия – от крупных нефтяных компаний до местных фирм. Самому молодому нефтеперерабатывающему предприятию региона 45 лет. Хотя многие в последнее время модернизируются, новые варианты конструкций дешевле и эффективнее.

Европейские нефтепереработчики уже функционируют с минимальной производительностью, говорит Рауль Алкамо из консультационной фирмы Energy Aspects. По его оценкам, необходимо сократить мировую мощность на 10%, хотя сейчас на подходе новые перерабатывающие предприятия, в первую очередь в Китае и на Ближнем Востоке. Давление, связанное с сокращением производственной мощности в развитом мире, только усилится.

В этом году проблему усугубил обвал на рынке энергоносителей. По данным Bernstein Research, в мае коэффициент загрузки предприятий опустился к рекордному минимуму – 67%, вследствие чего маржа снизилась до 1,75 доллара на баррель. Это гораздо ниже долгосрочных средних показателей: коэффициент загрузки равняется 84%, а маржа – 7,50 доллара на баррель.

Хотя спрос на развитых рынках сейчас восстанавливается, в долгосрочной перспективе он, скорее всего, снизится вследствие ужесточения требований к выбросам, повышения стандартов топливной эффективности и выведения на рынок электромобилей. Рост преимущественно будет отмечаться в странах развивающегося мира, вблизи объектов конкурентов.

Для крупных публичных нефтяных компаний один из выходов из ситуации – продажа активов. BP, Royal Dutch Shell и французский нефтяной гигант Total с 2009 года продали доли в 18 нефтеперерабатывающих предприятиях. Shell в августе заявила, что активно обсуждает продажу пяти из своих оставшихся 15 объектов. Одной из трудностей является то, что интегрированные нефтяные гиганты обычно управляют своими нефтеперерабатывающими подразделениями во взаимодействии с химическими и торговыми подразделениями. Это позволяет им наращивать прибыль за счет адаптации объемов добычи в ответ на рыночные колебания. В прошлом году прибыль этих подразделений составила около 7% суммарной прибыли Shell и Total (BP не раскрывает такие детали).

Впрочем, передача прав собственности не решит проблему в отрасли в целом. Еще одним выходом является переоборудование нефтеперерабатывающих предприятий в склады для хранения топлива. Это позволит избежать некоторых значительных расходов, связанных со снятием с эксплуатации и дезактивацией закрытых объектов. Еще лучше – перестроить заводы, чтобы они могли выпускать возобновляемые виды топлива, которые будут отвечать более жесткому регулированию по охране окружающей среды и продаваться с премией.

В будущем производить возобновляемые виды топлива планирует большинство крупных нефтяных компаний Европы. Например, Total и итальянская Eni за последние пять лет переделали три нефтеперерабатывающих завода в заводы для производства биодизеля, другие компании, вероятно, последуют их примеру. Американские нефтеперерабатывающие компании Marathon Petroleum, Phillips 66 и HollyFrontier намерены предпринять аналогичные шаги, хотя американские заводы испытывают меньше давления, диктуемого необходимостью закрыть объекты, поскольку они по-прежнему могут экспортировать свою продукцию в Латинскую Америку, говорит Паола Родригес-Масиу из Rystad Energy.

Владельцы европейских нефтеперерабатывающих компаний слишком долго тянули время в надежде на то, что их конкуренты первыми закроют свои заводы и оставят им более сбалансированный местный рынок. Пришло время принимать решения.

— Автор Rochelle Toplensky, rochelle.toplensky@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ