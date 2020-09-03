МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящего суда, взыскавшего по иску компании "Балтсетьстрой" более 39,3 миллиона долларов (более 2,9 миллиарда рублей по текущему курсу) с Марийского нефтеперерабатывающего завода, который входил в группу "Новый поток" Дмитрия Мазурова.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционная инстанция в четверг отклонила жалобу ответчика на принятое в марте решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу.

Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск, обязав ответчика выплатить 34 миллиона долларов основного долга по кредитному договору ООО "Торговый дом "Мотус", одной из структур "Нового потока", с "Московским кредитным банком" (МКБ) от 7 апреля 2016 года, проценты и неустойки в рублях по курсу на дату исполнения судебного акта. Сам Марийский НПЗ выступал поручителем заемщика.

Изначально иск был предъявлен сразу к восьми ответчикам — компаниям, входившим в "Новый поток", включая Антипинский НПЗ. Однако за время рассмотрения иска семь соответчиков ушли в банкротство, и требования к ним суд выделил в отдельные производства. Право требования по кредиту "Балтсетьстрой" получил по двум последовательным договорам цессии от МКБ через компанию "Стройпроект".

Марийский НПЗ был построен в 1998 году в Оршанском районе республики Марий Эл. В 2016 году ВТБ продал доставшийся ему за долги Марийский НПЗ структурам Мазурова. Из-за нехватки финансирования поставки нефти Марийскому НПЗ в течение 2019 года то прерывались, то возобновлялись. Арбитражный суд Республики Марий Эл в июле по заявлению МКБ признал завод банкротом.

По данным ЕГРЮЛ, участниками ООО "Марийский НПЗ" с февраля этого года являются ООО "Долговой центр" (0,01%) и ООО "Волжские нефтепродукты" (99,99%), которое принадлежит на паритетных условиях Александру Фатееву и Андрею Петрушину. В ЕГРЮЛ говорится, что собственники приняли решение о ликвидации предприятия. Газета "Коммерсант" в ноябре 2019 года со ссылкой на свои источники написала, что последний нефтяной актив "Нового потока" — Марийский НПЗ — отошел к структуре "Долговой центр", связанной с МКБ.

Группа "Новый поток" была крупнейшим в России независимым от основных нефтяных компаний переработчиком. В настоящее время она лишилась большинства основных активов. Сам Мазуров был задержан в июле 2019 года и находится под стражей в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденного по заявлению Сбербанка — крупнейшего кредитора группы.