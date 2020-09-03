МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. "Роснефть" намерена обратиться в суд в связи с публикацией южнокорейского агентства Yonhap Agency о якобы причастности компании к поставкам нефтепродуктов в Северную Корею, заявила российская нефтяная компания.

Ранее агентство Yonhap сообщило, что импорт Северной Кореей нефтепродуктов из России в 2019 году вырос на 16% и составил около 24,8 миллиона долларов. В материале отмечалось, что нефтепродукты были произведены двумя российскими компаниями: "Роснефтью" и "Газпромом". Агентство ссылается на данные исследования компании Kharon.

"Данная публикация не соответствуют действительности и нацелена на устранение конкуренции на отраслевом рынке. "Роснефть" не осуществляет никаких поставок в Северную Корею и не ведет никакую коммерческую деятельность в этой стране", — говорится в сообщении "Роснефти".

"Публикация информации о причастности ПАО "НК "Роснефть" к поставкам нефтепродуктов в адрес Северной Кореи является провокацией. Компания планирует обратиться в суд за защитой своих прав и деловой репутации", — заявила компания.

"Роснефть" также подчеркнула, что, являясь публичной компанией и одним из лидеров мировой энергетической отрасли, она осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с нормами российского и международного права, корпоративных стандартов и в интересах своих акционеров.

В 2017 году Совет Безопасности ООН ввел в отношении КНДР новые санкции, которые значительно ограничили экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Они стали ответом на испытание Северной Кореей водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. США регулярно обвиняют КНДР в попытках обойти санкции и ведут борьбу с поставками нефтепродуктов в нарушение ограничений.