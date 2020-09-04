МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Сокращение мирового спроса на нефть в 2020 году может составить 9-10 миллионов баррелей в сутки, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак на форуме GMIS2020.

"Сегодня ситуация более понятная, чем в апреле, на рынке больше определенностей. Мы видим, что спрос начал расти, хотя в будущем еще остается много неопределенностей, но связанных уже с влиянием пандемии", — сказал Новак, цитата которого на русском языке приводится в Twitter Минэнерго.

"Мы ежемесячно проводим встречи в рамках мониторинга исполнения соглашения ОПЕК+, делаем прогнозы на будущее. Падение спроса на нефть по году составит 9-10 миллионов баррелей в сутки, это близкая к истине цифра", — отметил он.

Коммерческие запасы нефти в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) могут достичь среднего пятилетнего значения в 2021 году, заявил Новак.

"В июле мы заметили, что на 34 миллиона баррелей в сутки в странах ОЭСР сократились запасы. Если тренд сохранится, то мы постепенно сократим остатки, накопленные во втором квартале. Среднее пятилетнее значение может быть достигнуто в 2021 году", — сказал Новак.

В июне Новак говорил, что мировой рынок нефти может сбалансироваться концу 2020 года или к середине 2021 года с учетом выхода на среднее пятилетнее значение коммерческих запасов нефти в мире.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню было обозначено как цель сделки ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР.