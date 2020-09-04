МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Глава Минэнерго РФ Александр Новак в ходе форума GMIS2020 заявил, что допускает среднюю цену на нефть в 2021 году в 65 долларов за баррель, но придерживается прогноза в 50-55 долларов за баррель.

"Я допускаю, что средняя цена нефти по 2021 году может быть 65 долларов. Но мои прогнозы – средняя цена нефти будет 50-55 долларов за баррель. Но нас может ждать волатильность в целом", — сказал Новак, цитата которого на русском языке приводится в Twitter Минэнерго.

В настоящее время, в соответствии с данными торгов, нефть торгуется в диапазоне 41-44 доллара за баррель.

В марте начался обвал нефтяных котировок после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. В результате с 1 апреля были сняты ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса. Только за март нефть подешевела более чем в два раза.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с двухмесячного сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, 6 июня оно было продлено на июль. Далее снижение уменьшилось до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а затем составит 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии — 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае-июне, обязались компенсировать это в июле-сентябре.

В конце августа стоимость и октябрьских, и ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent превысила отметку в 46 долларов за баррель впервые с 6 марта.