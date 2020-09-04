МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) российской нефтяной компании "Русснефть" до "С" с "ССС+", говорится в релизе агентства.

Fitch уточняет, что понижение рейтинга последовало за неуплатой "Русснефтью" платежей по кредиту. Как отмечается в сообщении, "Русснефть" пропустила два платежа на общую сумму в 46 миллионов долларов со сроком погашения в марте 2020 года".

"На наш взгляд, просроченные платежи "Русснефти" по кредиту отражают низкую ликвидность и ограниченный доступ к альтернативным источникам финансирования", — объясняет рейтинговое действие агентство.

Fitch прогнозирует, что "Русснефть" в 2020-2021 годах будет генерировать отрицательный свободный денежный поток (FCF) и что долговая нагрузка компании будет высокой. "Возможности "Русснефти" привлекать внешнее финансирование ограничены кредитным соглашением с ее основным кредитором", — пишет Fitch, отмечая, что бизнес-профиль "Русснефти" остается сильным.

"Русснефть" входит в число крупнейших компаний по объемам добычи нефти в России. В портфеле компании активы в ключевых нефтегазоносных регионах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане. Объем доказанных и вероятных запасов (2P) компании превышает 200 миллионов тонн. Председатель совета директоров и один из основных бенефициаров "Русснефти" — Михаил Гуцериев.