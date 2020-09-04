МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают более чем на 3% на фоне роста опасений вокруг спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 18.24 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 3,15%, до 42,68 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 3,63%, до 39,87 доллара за баррель. Днем нефть дорожала.

Опасения по спросу на нефть были связаны с негативной макростатистикой по спросу на бензин в США, которая усилила обеспокоенность по поводу перспектив восстановления экономики.

"Картина на рынке — это "медвежьи" настроения, которые начались в среду после публикации отчета", — сказала агентству Рейтер аналитик Rystad Energy Паола Родригес-Масиу (Paola Rodriguez-Masiu).

Давление на нефть также оказывает укрепление доллара. "Цены на нефть не могут отделаться от сильного доллара", — сказал старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя (Edward Moya), уточнив, что росту курса доллара способствовала статистика по безработице в США.