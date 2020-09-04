МОСКВА, 4 сен /ПРАЙМ/. Падение мировых цен на нефть несколько ускоряется на продолжающейся переоценке будущего глобального спроса на сырье в сфере выходящей макростатистики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.50 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 3,4%, до 42,57 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 4,18%, до 39,64 доллара за баррель.

Цены на нефть перешли к росту сегодня днём. Опасения относительно спроса на неё были связаны с вышедшими накануне данными о снижении спроса на бензин в США, которая усилила обеспокоенность по поводу перспектив восстановления экономики.

Давления также добавили пессимистичные настроения, преобладающие на рынке уже в пятницу, и приведшие к снижению котировок не только на сырьевых, но и фондовых площадках.

"Надежды на новые стимулы рушатся. Нам нужно восстановить экономическую активность, чтобы спрос вернулся", — отметил партнер Again Capital LLC Джон Килдуфф (John Kilduff), чьи слова приводит агентство Рейтер.

Тем временем нефтесервисная компания Baker Hughes опубликовала данные, согласно которым за неделю, завершившуюся 4 сентября, число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на одну, до 181 агрегата.