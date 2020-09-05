БАКУ, 5 сен — ПРАЙМ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил главного исполнительного директора и председателя правления компании "Роснефть" Игоря Сечина орденом "Достлуг" ("Дружба") за заслуги в развитии экономических связей между двумя странами, соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на сайте главы государства.

В поздравлении, адресованном в субботу Сечину по случаю его 60-летия, президент Азербайджана подчеркнул, что сотрудничество "Роснефти" и Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) "является важным компонентом азербайджано-российского энергетического взаимодействия, вносящим существенный вклад в укрепление дружественных отношений" между двумя странами.

Орден "Дружба" вручается за особые заслуги в развитии дружеских, экономических и культурных связей между Азербайджаном и иностранными государствами, за вклад в укрепление дружбы народов и заслуги в налаживании межкультурного диалога.