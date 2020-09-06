МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Популярность возобновляемых источников энергии и снижение спроса на рынке углеводородов во время коронакризиса не означает конца эры нефти и газа, появление подобных идей в определённой степени сравнимо с возникновением теорий заговоров в нестабильные времена, считает замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин.

"Чем хуже ситуация в мире — эпидемиологическая, экономическая, чем сильнее волатильность на рынках, чем глубже потрясения, — тем больше появляется всякого разного постороннего шума. Это теории заговора, призывы делать какие-то существенные телодвижения, решать несуществующие проблемы и прочее. В определенной степени все это касается и рассуждений о конце эры углеводородов", — рассказал Сорокин в интервью "Российской газете".

Замминистра отметил, что пандемия COVID-19 действительно существенно сократила спрос на традиционные энергоресурсы, посадив людей дома и показав, что можно делать удаленно значительную часть вещей, которые до этого требовали личных встреч. "Естественно, это влияет и будет влиять на спрос на энергоресурсы, а процесс восстановления потребления займет весьма длительное время", — сообщил Сорокин.

"С другой стороны, удешевление энергоносителей делает их… еще более выгодными для экономики. В мире сейчас большое количество стран не дотягивают с точки зрения ВВП и доходов на душу населения до западных… Здесь встает вопрос экономической целесообразности, насколько эти страны готовы идти на поводу у мировых экономических лидеров и лишать себя дешевых энергоносителей в угоду альтернативным, более дорогим, вариантам", — добавил он.

Сорокин пояснил, что под альтернативную энергетику, в частности, до сих пор полностью не создана инфраструктура, нет вариантов, как хранить энергию, полученную от ВИЭ. "Требуется сделать очень большие инвестиции, исчисляемые триллионами долларов, прежде чем нетрадиционная, альтернативная энергетика сможет занять существенную долю на рынке. Но сейчас действуют факторы хайпа, политического популизма и, к сожалению, случаи полного искажения экономической реальности за счет нулевых налоговых ставок", — сказал замглавы Минэнерго.

В то же время Сорокин заметил, что при финансировании перспективных, но убыточных проектов на протяжении десятилетий на этапе достижения больших объемов производства и совершенствования технологий они могут стать рентабельным. "Мы такое видели в той же возобновляемой энергетике, когда за счет искусственных мер поддержки она была доведена до конкурентоспособного состояния по большому ряду позиций… Но повторюсь, пока нет накопителей для того, чтобы сделать следующий шаг в этом направлении. Поэтому, суммируя сказанное, пока рано, мне кажется, хоронить углеводороды. Сейчас это основа мировой энергетики — то, что может дать быстро, гарантированно и по доступной цене энергию растущей экономике", — заключил он.