УСТЬ-ЛУГА (Ленинградская область), 6 сен — ПРАЙМ. Порты Усть-Луга и Приморск в Ленобласти могут принять нефтепотоки из Литвы в 2024 году, сообщил журналистам губернатор региона Александр Дрозденко.

"Забрать (нефтепотоки из Литвы — ред.) могут две компании, которые строят терминалы в Усть-Луге. Заявлено два больших проекта, и мы понимаем, что объём перевалки в Усть-Луге может достигнуть 180 миллионов тонн до конца 2024 года, это будет крупнейший хаб Европы. Также есть проект порт Приморск, там достаточно созданы большие портовые мощности в том числе и по перевалке нефтепродуктов", — сообщил журналистам Дрозденко во время подписания соглашения по реализации порта Усть-Луга.

По его словам, стратегическая задача к 2024 году — переориентировать экспортные потоки России, которые идут из Балтики, на порты Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что переброска нефтяных потоков из портов Литвы на российские порты, в частности Усть-Лугу, обсуждалась на переговорах премьеров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко. Как рассказал журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак, это потребует согласование экономических условий занятых в процессе компаний.