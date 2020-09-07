МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Поставки нефти в Китай в августе поднялись на 12,6% в годовом выражении и составили 11,18 миллиона баррелей в день, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

"Импорт нефти в Китай в августе поднялся на 12,6% по сравнению с прошлым годом… Поступление нефти в прошлом месяце составило 47,48 миллиона тонн, что эквивалентно 11,18 миллиона баррелей в день", — говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что несмотря на то, что показатель отошел от рекордного уровня, установленного в июне (12,94 миллиона баррелей в день), он все еще поддерживался крупными закупками, оформленными ранее в этом году, когда цены на нефть рухнули. В июле импорт нефти Китаем составлял 12,08 миллиона баррелей в день.