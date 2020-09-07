МИНСК, 7 сен — ПРАЙМ. Белоруссия и Россия в сентябре планируют начать проработку вопроса переброски белорусских нефтепотоков из портов Литвы в российские, контакты сторон по этому поводу ожидаются в ближайшее время, заявил в понедельник пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Ранее в понедельник глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что Москва и Минск до конца сентября проработают взаимовыгодные условия переброски белорусских нефтепотоков из портов Литвы в РФ, свободные мощности у России для этого есть, а объем переброски оценивается в 3-4 миллиона тонн.

"По поводу заявления Александра Новака о переброске нефтепотоков могу подтвердить, что такая работа запланирована. В ближайшее время ожидаются встречи и необходимые контакты. Детализация будет доступна по их итогам", — говорится в сообщении, которое распространил Тищенко.

Он также уточнил РИА Новости, что начало переговоров запланировано на сентябрь.

Ранее переброска нефтяных потоков из портов Литвы на российские порты, в частности Усть-Лугу, обсуждалась на переговорах премьеров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко. Как рассказал 3 сентября журналистам Новак, это потребует согласования экономических условий занятых в процессе компаний.