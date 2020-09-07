МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Одной из главных проблем для экономического восстановления Сирии является недопуск властей страны курдами и США к месторождениям углеводородов, которые по закону принадлежат Дамаску, заявил журналистам в понедельник вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Основная причина — это, конечно, деструктивная позиция Соединенных Штатов и курдов, которые практически пользуются плодами законного сирийского правительства и не идут не контакты, и не дают контроль законному правительству в тех месторождениях, которые принадлежат Сирии", — сказал он в ходе совместной пресс-конференции с главами МИД России и САР, говоря об основных проблемах восстановления сирийской экономики.

Борисов подчеркнул, что, будучи страной, которая традиционно имела высокие доходы от экспорта углеводородов и твёрдых сортов пшеницы, сегодня Сирия вынуждена импортировать эту продукцию, чтобы "обеспечить жизнедеятельность своего населения".

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.